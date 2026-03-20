La società Gestione Acqua avvisa che a causa dei lavori di adeguamento di una valvola sulla condotta principale a servizio del civico acquedotto, situata in Comune di Tortona in via Don Goggi, sarà necessario interrompere l’ erogazione dell’acqua dalle ore 8.30 alle ore 15.00 di mercoledì 25 marzo nelle seguenti vie:
– strada statale dei Giovi dal ponte dello scolmatore sul torrente Ossona fino alla sede di Gestione Ambiente (n. civico 42);
– via Don Goggi;
– via Guala (dall’incrocio con strada Viola alla zona R9);
– strada Viola (dall’incrocio con via Guala al numero civico 35);
– strada Alabraida (da s.s. dei Giovi a cabina rilancio acquedotto);
– strada provinciale per Villaromagnano (dall’incrocio con s.s. dei Giovi al ponte sul torrente Ossona).
L’interruzione riguarderà anche il Comune di Carbonara Scrivia in corso Genova (da stabilimento “Special Group” al confine con il Comune di Tortona).
Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità.
Gestione Acqua si scusa per il disagio.