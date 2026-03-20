Cassano Spinola – I Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati, ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di un’automobilista. L’episodio si è verificato all’interno del parcheggio di un supermercato dove i due, dopo avere individuato la vittima, hanno colpito la vettura su cui erano stati lasciati alcuni effetti personali durante la spesa.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti, i malfattori hanno sottratto una carta di credito dall’abitacolo del veicolo in sosta e, prima che la proprietaria potesse accorgersi dell’ammanco e procedere al blocco, hanno effettuato transazioni fraudolente per 1.700 euro.

Le indagini, avviate tempestivamente dopo la segnalazione della vittima, hanno permesso di incrociare le risultanze dei sistemi di videosorveglianza con le ricevute dei pagamenti elettronici e di risalire all’identità dei responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti specifici nella provincia di Alessandria.

I due sono stati denunciati e la loro posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.