La Giunta del Comune di Imperia si impegna nella tutela degli animali d’affezione, in linea con le normative vigenti che attribuiscono ai Comuni funzioni di vigilanza e contrasto a maltrattamenti, crudeltà e abbandono.

Poiché il Comune non dispone di una struttura propria idonea, sarà individuato un soggetto terzo incaricato di garantire il servizio di accoglienza, custodia e cura degli animali recuperati sul territorio. L’obiettivo è assicurare condizioni di benessere adeguate e ridurre al minimo il tempo di permanenza in struttura, promuovendo attivamente l’affido e le adozioni.

Il servizio prevede la disponibilità di un canile rifugio operativo 24 ore su 24, con personale qualificato e tempi di intervento rapidi. Gli animali saranno ospitati in spazi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario e seguiti con attenzione in ogni fase della permanenza: alimentazione bilanciata e controllata, cure veterinarie, pulizia quotidiana degli ambienti e attività motoria regolare.

Particolare attenzione sarà riservata all’igiene delle strutture e al benessere psicofisico degli animali, con interventi costanti di sanificazione, manutenzione e monitoraggio delle condizioni di salute.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella prevenzione del randagismo e nella promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali, rafforzando il ruolo del Comune come garante della loro tutela.