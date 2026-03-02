In occasione dell’8 marzo, la Città di Novi Ligure, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità, presenta un ricco programma di eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Il calendario si articola tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, offrendo alla cittadinanza tre diversi momenti di riflessione.

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 6 marzo, alle ore 21, presso l’Auditorium “Alfredo Casella” (via Verdi 37) con il concerto “Ritratti femminili nell’opera”, inserito nella rassegna Musicanovi 2026. Protagoniste della serata saranno Hilary Bassi e Virginia Fracassi, impegnate in un’esibizione al pianoforte a quattro mani arricchita da interventi narrativi. Il programma musicale renderà omaggio alle grandi eroine del melodramma attraverso le composizioni di maestri quali W.A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Donizetti, G. Bizet e G. Puccini.

Intero € 10 – Ridotto € 5 (under 18 e over 65). Info e prenotazioni: tel. 347 6564484 | alfredocasella92@gmail.com

La mattinata di sabato 7 marzo sarà dedicata alla memoria storica locale con l’evento “Omaggio a Teresina Repetto”, la prima donna a ricoprire la carica di Consigliere Comunale e Assessore della Città di Novi Ligure nel dopoguerra. La cerimonia si aprirà alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Dellepiane, con un approfondimento a cura di Laura Robbiano e Maria Angela Basaluzzo. A seguire, alle ore 11,30, si terrà lo scoprimento della targa commemorativa in via Trieste 11. L’iniziativa vuole onorare una donna che ha trasformato una storia personale di resilienza in un coraggioso impegno civile al servizio della comunità.

Il weekend si concluderà al Teatro Romualdo Marenco (via Girardengo 48), sabato 7 marzo alle ore 21, con lo spettacolo “Tentativi”, parte della rassegna “Il teatro al femminile: voci”. In scena Laura Bombonato (autrice del testo) e Daniela Tusa. Lo spettacolo esplora, attraverso il linguaggio teatrale, le sfumature dell’universo femminile, celebrando la forza e le voci delle donne.

Ingresso: ad offerta, con prenotazione consigliata.

Info e prenotazioni: biglietteria.teatromarenco@gmail.com | tel. 347 73 60 62.

biglietteria.teatromarenco@gmail.com | tel. 347 73 60 62. Biglietteria: aperta martedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 014376246