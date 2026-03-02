Sabato 2 maggio 2026 torna per la sua 4ª edizione il Giro del Vescovado, una giornata all’insegna di vino, convivialità e quattro passi nella magnifica cornice dei Colli Tortonesi.
Vi invitiamo a scoprire le cantine storiche del Comune di Costa Vescovato con un percorso tappe per conoscere degustare i vini tipici del territorio, primo su tutto il Derthona Timorasso, accompagnati da altre eccellenze gastronomiche delle Terre Derthona.
L’evento è patrocinato dal Comune di Costa Vescovato, Consorzio di Tutela vini dei Colli Tortonesi e Terre dei Malaspina
PROGRAMMA
- ritrovo e arrivo davanti al Municipio in piazza Aldo Moro
- dalle ore 10 alle 12.30 partenza ogni mezz’ora a gruppi
- possibilità di pranzare con menù dedicato o lunch box presso la Locanda Costa dei Vigneti, l’Alimentari Ganna (alla partenza) presso lo spaccio Terre di Sarizzola o all’agriturismo delle Valli Unite
- NOVITA’ 2026: dalle ore 17 conclusione della giornata con festa finale a base di musica, drinks e cibo. Lì ci sarà anche il punto ritiro vini che potete acquistare nelle varie tappe
QUOTA DI ISCRIZIONE
30 € a persona comprende tasca, calice per le sette tappe degustative nelle aziende vinicole e assicurazione giornaliera. I bambini sotto i 12 anni pagano 10€.
AZIENDE PARTECIPANTI
Azienda agricola Terre di Sarizzola • Valli Unite • Tirelli Vini • Ricci Daniele • Vigneti Boveri Giacomo • Azienda agricola Boveri Luigi • Birrificio Artigianale Gedeone • Apicoltura Dietro il Monte
Voglia di stare per il ponte del 1 maggio? Per te sconti e agevolazioni presso le attività di Costa se esibisci il biglietto di prenotazione al Giro! Segui i nostri social per sapere dove avere sconti e agevolazioni sulle attività di Costa!
Per acquistare i biglietti:girodelvescovado2026.eventbrite.it
Per ulteriori informazioni siamo disponibili al numero 3791851796 oppure via mail info.incontridivini@gmail.com
In allegato la locandina dell’evento e una foto repertorio dello scorso anno