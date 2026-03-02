Prenderà avvio martedì 3 marzo il progetto alimentare “Mangiar bene e crescere sani” promosso dal Comune di Alessandria – Servizio Politiche Educative, Nidi, Università e Politiche Giovanili – in collaborazione con ‘CIRFOOD’, che si concluderà, per l’anno scolastico in corso, il prossimo 26 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’educazione alimentare e il benessere psicofisico delle alunne e degli alunni delle scuole primarie cittadine, attraverso un percorso educativo strutturato e partecipato che riguarderà complessivamente 20 classi terze della scuola primaria appartenenti ai sei Istituti Comprensivi del territorio, grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e delle insegnanti referenti.

Il progetto integra attività didattiche e laboratoriali, coinvolgendo studentesse e studenti, insegnanti, personale scolastico, operatori dei refettori e famiglie, con l’obiettivo di costruire una rete educativa in grado di promuovere corretti stili alimentari. Tra le novità, l’introduzione in via sperimentale – nella tarda primavera – del servizio di self-service in due refettori, individuati presso la Scuola Primaria “Morando” e la Scuola Primaria “Caduti per la Libertà”, che parteciperanno, oltre alle attività comuni previste per tutte le scuole aderenti, anche a specifici incontri e laboratori dedicati, finalizzati ad accompagnare e valorizzare l’esperienza del self-service per accrescere l’autonomia e la consapevolezza delle bambine e dei bambini nella gestione del proprio pasto.

L’Assessora al Sistema educativo integrato 0-6 anni del Comune di Alessandria commenta: “L’educazione alimentare è un tema prioritario per il benessere di bambine e bambini, da tanti punti di vista, e in particolare se pensiamo alla preoccupazione dei pediatri relativamente all’aumento considerevole dell’obesità infantile che compromette sensibilmente lo sviluppo sano ed armonico del minore. Una buona educazione alimentare nelle scuole serve a creare una piena consapevolezza del cibo assunto, comprendendone gli effetti sul proprio organismo ed imparando a riconoscerne la qualità, senza trascurare infine l’importanza di associare ad una corretta alimentazione la giusta dose di attività fisica, anch’essa fondamentale per una corretta crescita. Ringrazio CIRFOOD per la disponibilità ma anche le scuole, per aver acconsentito allo sviluppo del progetto, oltre che gli uffici di refezione scolastica per il coordinamento necessario”.