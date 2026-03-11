Alessandria, marzo 2026 – La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nell’educazione alla legalità portando la sicurezza dove nasce il futuro: tra i banchi di scuola. Nasce così, sul territorio alessandrino, un’iniziativa congiunta che fonde due percorsi educativi: “STOP al Vandalismo – Scuola Ferrovia” del DopoLavoro Ferroviario e “Train… to be Cool” della Polizia Ferroviaria, resa possibile dalla collaborazione tra la Sezione Polizia Ferroviaria di Alessandria, l’Associazione DLF Alessandria-Asti, FS Security, la Cooperativa Semi di Senape e l’Associazione Nazionale DLF.

Rispetto, sicurezza e bene comune

Rivolto alle classi quarte e quinte della primaria e a tutte le classi della secondaria di primo grado del territorio, il progetto ha un obiettivo chiaro: educare i ragazzi alla legalità, alla sicurezza ferroviaria e alla cittadinanza attiva. Il vandalismo non è “solo una bravata”: è un costo collettivo, un danno al servizio pubblico, un rischio reale per le persone. Ogni euro speso per riparare danni evitabili è un euro sottratto a scuola, sanità e trasporti. Allo stesso modo, comportarsi correttamente in stazione e a bordo treno — rispettare le norme di sicurezza, non attraversare i binari, non ostacolare l’esodo d’emergenza — non è solo una regola: è responsabilità verso sé stessi e verso gli altr

Un viaggio nel tempo e nella ferrovia

Le sessioni si svolgono nelle date 4, 11, 18 e 25 marzo 2026 (9:00–12:30) tra il Teatro Ambra e la stazione ferroviaria di Alessandria. Il programma si articola in due moduli complementari: il personale della Polizia Ferroviaria guida i ragazzi sui comportamenti corretti e la prevenzione dei rischi; gli educatori di DLF, FS Security e Cooperativa Semi di Senape approfondiscono il tema della tutela del bene comune e del patrimonio ferroviario.

Il momento più atteso è però il viaggio esperienziale in stazione: gli studenti saliranno a bordo di vetture moderne e della storica carrozza “Centoporte”, leggendario vagone passeggeri degli anni ’30, trainata dalla Locomotiva elettrica Breda E.424.002 del 1942 — un pezzo di storia ferroviaria italiana ancora perfettamente funzionante. Il percorso includerà anche la visita all’ufficio dei Dirigenti di Movimento, dove i ragazzi scopriranno le dinamiche della circolazione ferroviaria, e a uno spazio espositivo dedicato ai 100 anni del DopoLavoro Ferroviario di Alessandria, con fotografie storiche, divise d’epoca della Polizia di Stato e l’attuale dotazione operativa degli agenti Polfer.

Inclusione: Settimana Blu

L’appuntamento del 25 marzo 2026, in occasione della Settimana Blu (27 marzo – 2 aprile 2026), accoglierà un gruppo di persone neurodivergenti, con materiali in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) e un percorso progettato per essere pienamente accessibile.

Concorso finale

A conclusione dell’iniziativa, sei classi saranno premiate con buoni acquisto per materiale di cancelleria del valore complessivo di 1.000 euro. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell’Associazione DLF Alessandria-Asti.

La prevenzione più efficace è quella che si fa prima che accada un danno: per questo la Polizia di Stato incontra i giovani, parla con loro e costruisce fiducia. Legalità e sicurezza non sono concetti astratti: diventano realtà quando ciascuno comprende il valore del bene comune e il peso delle proprie scelte.