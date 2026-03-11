Villaromagnano – Prosegue l’attività di prevenzione nelle scuole del territorio, volta a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della legalità tra i più giovani.

Nella mattinata di ieri, Maggiore Gianluca Bellotti, comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona, è stato ospite presso l’istituto scolastico del comune, dove ha incontrato studenti e personale docente. L’iniziativa si inserisce in un piano di coordinamento che vede l’Arma impegnata in un dialogo costante con le istituzioni educative.

Ad accogliere i Carabinieri è stata la dirigente scolastica, professoressa Rita Piazza, che ha sottolineato l’importanza di queste sinergie per garantire un ambiente sereno e sicuro agli alunni. Durante la visita, il Maggiore Bellotti ha illustrato ai ragazzi le principali tematiche legate alla sicurezza, soffermandosi in particolare sui rischi derivanti dal bullismo e dall’uso improprio della rete. L’incontro si è configurato come un momento di formazione e confronto diretto. I Carabinieri hanno risposto alle numerose domande, chiarendo dubbi sulle normative vigenti e sul ruolo di prossimità svolto quotidianamente sul campo.

La preside ha espresso viva soddisfazione per la professionalità dimostrata, ribadendo come la presenza dei Carabinieri rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la comunità, bisognosa di quel legame di fiducia tra cittadini e istituzioni che va consolidandosi anche attraverso queste iniziative rivolte ai più giovani.