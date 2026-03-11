Alessandria, 10 marzo 2026 – Il premio giornalistico nazionale “Franco Marchiaro” compie un altro passo nel suo percorso di crescita. L’occasione la offre il varo dell’edizione numero 12, che prevede importanti novità e la scelta di un nuovo “Testimone dell’informazione”. Il riconoscimento è stato assegnato ad Aldo Cazzullo e gli sarà consegnato il 27 marzo durante un incontro nella sala del Broletto di Palatium Vetus, con inizio alle 17.

Aldo Cazzullo è giornalista di carta stampata e televisione e scrittore di grande successo. Dopo gli anni alla Stampa, è passato al Corriere della Sera di cui oggi è vice direttore ad personam e cura la rubrica delle lettere. Su La7 conduce “Una giornata particolare”, trasmissione che ricostruisce e analizza i grandi fatti della storia antica come di quella più recente. L’ultimo libro di Cazzullo è dedicato a San Francesco, (“Francesco, il primo italiano”): un’opera che ha dato vita anche a uno spettacolo teatrale che farà tappa ad Alessandria. Il libro sta riscuotendo un notevole consenso, avviandosi a replicare i risultati del precedente dedicato alla Bibbia (“Il Dio dei nostri padri”), record di vendite in Italia nel 2025. In questo racconto che si muove tra la stretta attualità e l’approfondimento di fatti e personaggi alla base della storia italiana, sta l’importanza del lavoro di Cazzullo, con una capacità divulgativa che la giuria del Premio Marchiaro ha deciso di sottolineare con il riconoscimento del “Testimone dell’informazione”.

L’incontro con Cazzullo sarà l’occasione per discutere proprio di informazione, dei temi protagonisti della scena pubblica e naturalmente dell’attualità della figura di Francesco a 800 anni dalla sua morte.

La premiazione prevede la consegna dei simboli che ne rappresentano l’identità e il prestigio:

la preziosa Clessidra Venini di Casa Damiani, emblema del tempo che custodisce la memoria;

l’iconico Cappello Borsalino, simbolo di eleganza e radicamento territoriale.

Durante l’incontro si terrà la conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’edizione numero 12 del premio giornalistico intitolato allo storico capo servizio dell’edizione alessandrina della Stampa. Un’edizione che prevede nuovi contenuti e che si concluderà con la cerimonia in programma, come da tradizione, a ottobre.

Il Premio Marchiaro è un’iniziativa di Fondazione Solidal sotto l’egida della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. E’ riservato a giornalisti iscritti all’Ordine, che possono concorrere con articoli, foto, video, contenuti multimediali. Può contare sulla collaborazione di numerosi partner, a testimonianza di un radicamento consolidatosi negli anni: ANCE, Confcommercio, Confindustria, Unione Artigiani e Rotary Alessandria.

«Quando abbiamo dato avvio al Premio Marchiaro – spiega il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – il nostro obiettivo era mantenere viva la memoria di un grande giornalista e, allo stesso tempo, valorizzare un’informazione capace di raccontare la realtà con rigore, profondità e passione. Vedere oggi questo premio arrivare alla dodicesima edizione, con una partecipazione sempre più ampia e con ospiti di altissimo livello come Aldo Cazzullo, è motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà del percorso intrapreso».

«In questi anni il Premio Marchiaro è cresciuto diventando un punto di riferimento per il giornalismo – aggiunge il presidente di Fondazione SolidAL onlus, dr. Antonio Maconi –. Abbiamo lavorato per rafforzarne il profilo culturale e per aprirlo alle nuove forme dell’informazione, mantenendo sempre al centro la qualità del lavoro giornalistico. L’edizione numero dodici introduce nuovi contenuti e nuove opportunità di confronto, con l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che appartiene ormai al patrimonio culturale del territorio».

Appuntamento al 27 marzo, sarà una giornata di parole, di idee e di riflessioni, in cui il Premio Marchiaro riaffermerà con forza la propria vocazione: onorare chi, attraverso l’informazione, contribuisce a illuminare il presente e a custodire la coscienza civile del Paese.

L’ingresso è libero e gratuito e ad esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione a: presidenza@fondazionecralessandria.it