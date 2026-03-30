Sabato 28 Marzo nella vigilia della Domenica delle Palme, che segna l inizio della Settimana Santa, e stata celebrata presso la Chiesa Cattedrale di Tortona la Santa Messa in preparazione alla Santa Pasqua per tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso che svolgono la loro attività a servizio del prossimo e per il bene della società all interno del nostro territorio diocesano.

A presiedere la Solenne Celebrazione S. E. Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona, coadiuvato da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti, Don Claudio Baldi Parroco della Cattedrale e Don Matteo Fiorani, alla presenza anche dei Componenti della Commissione Diocesana, il cui apporto e stato determinante per la buona riuscita della Celebrazione.

Erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale di Tortona Ferrari Cuniolo, il Consigliere Provinciale Scotti, il Presidente di Slala Rossini, l’Onorevole Pianetta e la Senatrice Boldi, il Comandante della Polizia Stradale di Tortona Ciffolillo, il Comandante della Polizia Locale di Tortona Di Stefano e alcuni militi appartenenti alla Croce Rossa di Tortona e di Voghera insieme ad altri esponenti delle Associazioni di Volontariato e di Soccorso con i rispettivi labari.

Durante l omelia il Vescovo ha sottolineato l importanza di questo evento Pasquale da vivere nella fede per ognuno di noi, chiedendo al Signore Risorto di essere sempre più prossimi e disponibili ad aiutare gli altri, testimoniando con la nostra vita il credo che professiamo, per migliore la società attorno a noi.

Successivamente e prima della benedizione conclusiva, Don Augusto Piccoli, Direttore dell’ Ufficio Diocesano, ringraziando il Vescovo sempre per la sua presenza e la sua disponibilità e vicinanza alle Forze dell’ Ordine e di Polizia, di Volontariato e di Soccorso ha invitato a pregare per la pace nel mondo, più che mai oggi minacciata dai tanti conflitti in corso, con un ricordo particolare per chi ha sacrificato la propria vita per il bene della Patria e ora vive con Dio nell’ eternità.

Infine al termine S. E. Il Vescovo Guido Marini, si e intrattenuto con tutti i presenti per un augurio di saluto e di Buona Pasqua da portare anche nelle proprie comunità e famiglie con un attenzione particolare per le persone più bisognose e fragili che incontriamo quotidianamente nel nostro operato.



