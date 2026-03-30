Due beni confiscati alla criminalità organizzata, ristrutturati e rifunzionalizzati sono diventati Gruppi Appartamento per l’accoglienza temporanea di persone fragili.

Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 ‘Inclusione e Coesione’ – negli immobili al civico 18 di via Voghera e 23 di via Giacomini a Sale, in provincia di Alessandria, sono stati ricavati, rispettivamente, 4 e 7 posti per il coinvolgimento di 11 persone in un progetto di Housing First.

Curato dal Cisa (Consorzio intercomunale socio assistenziale) di Tortona, presieduto da Gianluca Silvestri, prevede un’assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro – fino a 24 mesi – per singoli o piccoli gruppi di individui in difficoltà estrema che non possano immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica e necessitino di una presa in carico continuativa. “Il progetto non costituisce uno strumento di contrasto all’emergenza abitativa in generale – sottolinea Silvestri – ma uno strumento per persone in condizioni di fragilità, innanzitutto quelle senza dimora, per la realizzazione di un percorso verso l’autonomia”.

Il costo complessivo dei lavori d’investimenti è stato di 247.058,62 euro; quello per l’arredo di 25mila.

“E’ un orgoglio per tutta l’amministrazione che guido poter inaugurare questi appartamenti, sapendoli confiscati alla criminalità organizzata e affidati a chi si occupa di persone fragili – commenta Enrico Santi, sindaco di Sale – L’inaugurazione di oggi arriva al termine di un iter che ha coinvolto più amministrazioni, a riprova di come la cura del bene comune vada al di là di colori politici e di ideologie diversi. Le Case di via Voghera e Giacomini sono un vanto per tutta la comunità di Sale e un monito a continuare nell’attenzione ai meno fortunati, lavorando convintamente per dare risposte concrete alle richieste di aiuto. Bene la collaborazione con il Cisa e le opportunità offerte dal Pnrr, permettendo di trasformare luoghi, un tempo legati all’illegalità, in presidi di rinascita, inclusione e solidarietà. Una risorsa per tutti noi”.