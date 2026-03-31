Un grave incidente su lavoro é accaduto verso le 12 di oggi, martedì 31 marzo a Viguzzolo che ha visto intervenire il Mezzo di Soccorso Avanzato di Tortona del 118 e l’elisoccorso della base di Alessandria per un incidente sul lavoro.

La vittima è un uomo di 43 anni che mentre si trovava al lavoro in un cantiere ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa 7 metri riportando un politrauma.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri l’uomo é caduto dal tetto del capannone di una ditta.

È stato trasportato in Pronto Soccorso ad Alessandria in elisoccorso dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Carabinieri e Spresal sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente..