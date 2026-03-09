Un ladro d’auto di 53 anni è stato individuato dai Carabinieri di Tortona. che grazie ad un’azione rapida e coordinata permette ai Carabinieri della locale Compagnia di individuare il responsabile di un furto avvenuto su un’autovettura in sosta e di recuperare integralmente la refurtiva.

L’episodio ha inizio in corso Montebello, dove un 53enne si avvicina a un veicolo di proprietà di una giovane residente e, dopo avere forzato la portiera, asporta diversi oggetti personali custoditi all’interno dell’abitacolo. L’intera sequenza del delitto viene registrata dal sistema di videosorveglianza comunale, le cui telecamere riprendono nitidamente le fasi del furto.

I Carabinieri della Centrale Operativa procedono immediatamente all’analisi dei filmati, estrapolando i fotogrammi utili all’identificazione dell’uomo, la cui immagine viene diramata tempestivamente a tutte le unità impiegate nel controllo del territorio per il rintraccio.

Il giorno successivo, una Gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile nota un individuo corrispondente alla descrizione. I Carabinieri lo fermano per accertamenti e le verifiche incrociate confermano che è esattamente l’uomo immortalato dai video il giorno precedente.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri individuano anche il luogo utilizzato dall’indagato per occultare il bottino. All’interno del nascondiglio viene rinvenuta la totalità degli effetti personali sottratti, che includono oggetti dal significativo valore affettivo oltre che economico. La refurtiva viene prontamente restituita alla proprietaria, la quale esprime il proprio ringraziamento ai Carabinieri per l’efficienza e per la rapidità della risposta al caso.

L’uomo viene denunciato all’Autorità Giudiziaria e deve rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento.

L’operazione si inquadra nella costante attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori che i Carabinieri svolgono quotidianamente nel centro urbano e nelle zone limitrofe.

L’impiego integrato delle tecnologie di sorveglianza e la conoscenza capillare del territorio da parte della pattuglia si rivelano determinanti per l’esito positivo dell’intervento.

Il controllo costante garantito dai Carabinieri assicura una risposta concreta alle istanze di sicurezza dei cittadini, consolidando il rapporto di fiducia tra la popolazione e l’Arma dei Carabinieri; così come la restituzione dei beni a meno di ventiquattro ore dall’evento delittuoso rappresenta un risultato di rilievo per gli operatori quanto per la vittima.