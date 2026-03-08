TORTONA. Si intitola “Educazione e umanità nelle sfide dell’IA” il convegno-incontro sulle prospettive, le opportunità e i rischi nell’uso dell’Intelligenza Artificiale, promosso dalla Diocesi di Tortona, in collaborazione con il liceo “Giuseppe Peano” della città e con il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è per venerdì 20 Marzo, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni della Fondazione CR Tortona.

Interverranno Giorgia Brambilla, docente presso l’Università LUMSA di Roma e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sul tema “Il virtuale invadente: antropologia ed etica alle prese con le sfide del digitale”, e Giovanni Tridente, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce e giornalista, che ha scelto di relazionare su “Oltre la paura dell’IA: comprendere per educare”.

Il convegno vale quale corso di formazione gratuito per docenti, accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A del M.I.M con codice 103010.