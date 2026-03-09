SALE L’intervento tempestivo dei Carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile di Tortona ha interrotto la fuga del responsabile di una violenta aggressione in danno di una donna.

L’episodio si è consumato all’interno di un bar del centro, dove l’uomo ha tentato di sottrarre con la forza la borsa a una cliente. Davanti alla resistenza della vittima, l’aggressore ha reagito con estrema brutalità, colpendola ripetutamente con calci e pugni nel vano tentativo di rapinarla. Non riuscendo nell’intento, si è dato rapidamente alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce.

Allertati da una chiamata al 112, i Carabinieri hanno raggiunto immediatamente il luogo dei fatti e, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e la testimonianza della donna, hanno identificato il sospettato. Le ricerche serrate avviate con le pattuglie sul territorio si sono concluse poco dopo presso un casolare abbandonato, dove l’uomo è stato rintracciato mentre tentava di nascondersi e arrestato.

Comparso davanti all’Autorità Giudiziaria, il fermato ha ammesso le proprie responsabilità e il Giudice ha disposto la convalida della misura cautelare per il reato di tentata rapina aggravata.