I consiglieri comunali Maurizio Sciaudone (nella foto) ed Emanuele Locci hanno presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sulla situazione degli impianti di pubblica affissione presenti in città.

Nel documento si evidenzia come siano stati segnalati numerosi problemi legati alla mancata funzionalità di diversi impianti, con conseguenti disagi per cittadini, associazioni ed enti pubblici che utilizzano questi spazi per la diffusione di comunicazioni ufficiali.

“In base al regolamento comunale”, spiegano i consiglieri, “il concessionario degli impianti di pubblica affissione ha l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza le strutture esistenti e di sostituire, a proprie spese, quelle che risultano deteriorate o non più idonee all’uso”.

Secondo quanto segnalato nell’interpellanza, in diverse zone della città alcuni impianti risultano danneggiati o addirittura inutilizzabili, compromettendo così l’efficacia delle comunicazioni pubbliche e creando disagi a chi deve utilizzare il servizio.

“Dalle verifiche e dalle segnalazioni raccolte”, aggiungono Sciaudone e Locci, “emerge una situazione preoccupante: su un numero stimato di quasi 700 impianti presenti sul territorio, solo una piccola parte, circa il 10%, risulta pienamente efficiente. Sugli altri è necessario intervenire rapidamente con operazioni di ripristino o, nei casi più gravi, con la sostituzione”.

I consiglieri sottolineano inoltre come la situazione rischi di incidere anche sull’immagine della città.

“Quando gli impianti di pubblica affissione sono danneggiati o inutilizzabili”, spiega Sciaudone, “non si tratta soltanto di un problema tecnico. Si crea una mancanza di efficienza del servizio pubblico oltre a trasmettere un’immagine di trascuratezza dello spazio urbano”.

“Con questa interpellanza, chiediamo quindi al sindaco e alla giunta di chiarire quali azioni siano state intraprese per verificare lo stato degli impianti, se siano stati effettuati controlli periodici sulla manutenzione e quali provvedimenti siano previsti per garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali da parte del concessionario.”

“È importante sapere se siano previste sanzioni in caso di inadempienze e quali siano i tempi stimati per riportare tutti gli impianti di pubblica affissione a una condizione di piena funzionalità”.

Sciaudone conclude: “Per ora abbiamo avuto una risposta da parte dell’assessore Serra, il quale si impegnerà a risolvere il problema.”