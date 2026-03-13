A Gabiano, oggi pomeriggio 13 marzo, si è verificato uno scontro auto contro moto.

È intervenuto l’Elisoccorso e MSA Trino.

Il conducente della moto, 61 anni, è deceduto sul posto per politrauma dopo svariati tentativi di rianimazione da parte dell’equipe dell’Elisoccorso che poi ha trasportato in Alessandria la conducente dell’auto molto grave (65 anni)

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