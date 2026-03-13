A Gabiano, oggi pomeriggio 13 marzo, si è verificato uno scontro auto contro moto.
È intervenuto l’Elisoccorso e MSA Trino.
Il conducente della moto, 61 anni, è deceduto sul posto per politrauma dopo svariati tentativi di rianimazione da parte dell’equipe dell’Elisoccorso che poi ha trasportato in Alessandria la conducente dell’auto molto grave (65 anni)
Scontro auto contro moto nel Monferrato, un uomo deceduto e l’altro in fin di vita all’ospedale
A Gabiano, oggi pomeriggio 13 marzo, si è verificato uno scontro auto contro moto.