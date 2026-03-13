È online il bando per la IV edizione del Master universitario di I livello in “Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC), figure professionali sempre più centrali nella gestione dei dati, nell’analisi statistica e nella presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche. In un contesto in cui la ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare e l’integrazione di competenze diverse – mediche, infermieristiche, biologiche, statistiche e farmaceutiche – il Coordinatore di Ricerca Clinica rappresenta infatti un elemento chiave per garantire qualità, rigore metodologico e corretta conduzione dei trial.

Il Master si svolgerà ad Alessandria, con lezioni il venerdì e il sabato in modalità streaming da maggio 2026 a luglio 2027, per un totale di 1.150 ore complessive, di cui 368 di didattica frontale e 300 di attività pratica. La quota di iscrizione è pari a 1.850 euro per il percorso completo, con possibilità di iscrizione a singoli corsi al costo di 200 euro.

L’accesso al Master è riservato ai laureati nelle discipline indicate nel bando, tra cui Biotecnologie, Scienze biologiche, Statistica, Professioni sanitarie, Farmacia, Medicina e altre aree affini, mentre l’iscrizione a singoli insegnamenti è aperta anche ai diplomati di scuola secondaria superiore.

Il Master gode del patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager e Coordinatori di Ricerca Clinica (GIDM), di AICRO – Associazione Italiana Contract Research Organization, di AFI – Associazione Farmaceutici Industria e di SIMeF – Società Italiana di Medicina Farmaceutica, a conferma della rilevanza nazionale dell’iniziativa.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 27 marzo 2026. Il bando completo è disponibile sul sito dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nella sezione Alta Formazione al link https://www.uniupo.it/it/corsi/master/master-di-i-livello/data-management-e-coordinamento-delle-sperimentazioni-cliniche-iv-ed .

Per informazioni è possibile scrivere a master.datamanagement@uniupo.it.

Si ricorda inoltre che i dieci migliori studenti, selezionati dalla commissione sulla base del curriculum vitae, potranno usufruire di un contributo di 1.500 euro ciascuno per la copertura parziale dell’iscrizione grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della ricerca promosso dall’AOU AL attraverso il DAIRI, anche nell’ambito del percorso verso l’IRCCS, consolidando il ruolo dell’Azienda come polo formativo e scientifico di riferimento e contribuendo alla crescita di professionalità altamente qualificate a supporto delle sperimentazioni cliniche.