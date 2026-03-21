Sempre un po’ più in là e sempre insieme, in mezzo alla gente di Quargnento, comune alle porte del Monferrato alessandrino: sono state, ancora una volta, l’Unità di Senologia dell’ospedale di Tortona e l’associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia a portare in tour le tematiche di prevenzione, diagnosi e cura nella lotta al tumore al seno. Ed è stato il dott. Francesco Millo – responsabile della Struttura Semplice Senologia dell’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona – l’ospite e relatore, nell’Auditorium della Trinità, della serata conclusiva di un ciclo di incontri di formazione sanitaria, voluta dall’amministrazione comunale, con il coordinamento del vicesindaco Anna Maria Pavia. Millo ha spiegato sia la gestione multidisciplinare del tumore della mammella che il ruolo del chirurgo nello stare accanto a quelle donne che, mai come nel momento in cui ricevono una diagnosi di malattia, hanno bisogno di non essere lasciate sole. Un percorso analogo, di vicinanza e di sensibilizzazione sul tema, al fianco della Senologia tortonese, lo fa il sodalizio di volontari della Franca Cassola Pasquali, capitanati dal presidente Helenio Pasquali che, durante la serata, ha illustrato l’attività di quest’associazione, nata 26 anni fa nel ricordo della signora Franca Cassola Pasquali, chiedendo poi alla parrucchiera Francesca Cipriano di spiegare ai presenti il suo progetto di benessere solidale collegato alla cura dei capelli. Il cancro alla mammella colpisce un’altissima percentuale di donne e sempre più in età giovanile: se però viene individuato per tempo, questo tumore nel 94% dei casi può essere altrettanto contrastato e debellato. Il sindaco di Quargnento – e presidente della Provincia di Alessandria – Luigi Benzi ha elogiato l’operato dell’équipe multidisciplinare diretta da Francesco Millo e quello dell’associazione Franca Cassola Pasquali che, nel fine settimana della tradizionale fiera di San Giuseppe a Castelnuovo Scrivia, è impegnata coi propri volontari, sul sagrato della chiesa parrocchiale, nella vendita delle “patate piemontesi della salute”, messe a disposizione dall’azienda “Fratelli Torti” di Molino dei Torti.

FOTO: LUIGI BLOISE