Si è conclusa in data 5 marzo la terza edizione del progetto “TORNIAMO IN BALERA!”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme presso il Centro di Incontro Mons. Gagliano (via Emilia, 54) e finalizzato a stimolare l’assunzione di stili vita sani ed attivi da parte della popolazione over 65.



L’iniziativa progettuale, avviata nel 2024 su volere dell’Assessore Rossana Benazzo, si è pregiata della collaborazione dell’ASD Charly Brown che, con l’estrema professionalità del proprio staff, ha garantito la creazione di un clima attento, festoso, familiare ed accogliente, con stimolo alla nascita di nuove relazioni.



Quest’ultima fase si è concretizzata nella realizzazione di 25 lezioni di ballo da sala che hanno ulteriormente contribuito alla vitalità del Centro, gestito modalità inclusive, attente e creative dalla Cooperativa Sociale “Oltre il Giardino” Onlus.



L’importante contributo del LIONS CLUB ACQUI TERME HOST ha inoltre consentito sia il finanziamento degli oneri SIAE, sia il rinnovo dei certificati medici prescritti dalla normativa per lo svolgimento delle attività di ballo da sala, offrendo quindi un monitoraggio gratuito delle condizioni di salute delle persone e svolgendo quindi un’importante funzione sociale.

Il Sindaco, dott. Danilo Rapetti Sardo Martini e l’Assessore Rossana Benazzo sono lieti di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa e ne auspicano la prosecuzione.