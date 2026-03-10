L’Amministrazione Comunale di Tortona intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica, per reperire risorse da destinare all’iniziativa “Tortona 2026: ESTATE di EVENTI”.
L’offerta di sponsorizzazione:
- deve essere redatta mediante la compilazione dell’allegato modello A) e delle relative dichiarazioni o in forma analoga;
- deve precisare con chiarezza, barrando le apposite caselle, di quale tipo di sponsorizzazione si tratta: main sponsor o sponsor;
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che si propone quale sponsor;
- deve essere corredata dalla fotocopia della carta di identità in corso di validità del firmatario;
- deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: comune.tortona@pec.it o pervenire a mezzo posta oppure essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Tortona, c.so Alessandria 62.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno 30 aprile 2026.
Per maggiori dettagli consultare l’avviso in allegato.