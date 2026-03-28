Un intervento delicato ma importante quello che hanno effettuato questa mattina, sabato 28 marzo poco dopo le 10, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona: intervento che ha consentito di salvare la vita a un cane.

L’animale, forse per andare a curiosare, aveva infilato la testa dentro una bocchetta di aerazione di un’ abitazione e non riusciva ad uscire. Si stava divincolando e probabilmente da lì a breve avrebbe potuto farsi male e addirittura staccarsi la testa se non ci fosse stato il provvidenziale intervento dei pompieri di Tortona che dopo aver allargato il foro con strumenti adatti lo hanno liberato riconsegnandolo ai padroni che erano molto preoccupati per le condizioni del loro amato animale.