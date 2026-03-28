Grandissimo successo per il tradizionale Concorso di allestimento delle vetrine degli esercizi commerciali in occasione del Festival dei Fiori di Sanremo, contenitore di eventi, installazioni e molto altro, che fa parte di “Sanremo in Fiore”.

Quasi 80 gli esercizi commerciali partecipanti, che sono stati valutati da una Giuria tecnica – composta dagli Assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato e Silvana Ormea, da Alessandra Fassone (Confcommercio), ?Andrea Di Baldassare (Confcommercio), ?Donatella Vivaldi (Confartigianato), Maurizio Taggiasco (Confesercenti) – e da una giuria popolare, che con una votazione online ha espresso oltre 900 preferenze.

Questi i premiati:

– al primo posto Vivaldi Concept Store (via Matteotti, 70) di Susanna Vivaldi;

– al secondo posto Pasta Madre Il Fornaio (via Corradi, 54) di Carlo Rovere;

– al terzo posto Saphir (via Matteotti, 40) di Mila Giampietri.

Premi speciali a Via Corradi e Via De Benedetti per essere state le vie più decorate.

Menzione speciale per SPK di Paolo Lavista per la vetrina più creativa e fantasiosa.

Qui la galleria fotografica dedicata https://ibb.co/album/Ssd9bg?sort=date_asc

“Ringrazio tutti i commercianti, ho visto una collaborazione proficua, in crescita – ha dichiarato l’Assessore al turismo Alessandro Sindoni -. Faccio i complimenti ai vincitori, alle vie più impegnate e alla vetrina di SPK che ha fatto una vetrina veramente estrosa, primaverile, bellissima. Turismo e commercio insieme possono essere una forza molto importante e propulsiva per la città e in questo caso lo abbiamo dimostrato”.

“Anche quest’anno i commercianti hanno portato un valore aggiunto al Festival dei Fiori – ha sostenuto Ester Moscato, Assessore alla floricoltura -. Oggi abbiamo premiato le realtà che meglio di altre hanno creato delle composizioni in modo naturale e una immagine reale del fiore di Sanremo. La menzione a SPK è per la grande installazione che ha saputo usare un connubio di verde e fiori che agli occhi è veramente magnifico”.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

Il programma completo degli eventi è disponibile su https://www.festivaldeifiori.it/