Rivieracqua ha comunicato in queste ore l’avvio di un intervento urgente di manutenzione straordinaria presso la stazione di sollevamento fognario di Sant’Anna, nel Comune di Diano Marina. L’operazione, resasi necessaria per garantire la sicurezza funzionale dell’impianto e prevenire situazioni spiacevoli in vista della stagione estiva e dei periodi di maggiore afflusso turistico, ha comportato la messa in bypass della stazione. Le lavorazioni, che si concluderanno entro la giornata odierna, martedì 31 marzo, sono state intraprese con la massima urgenza. Rivieracqua ha sottolineato l’importanza di tali interventi per assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture e tutelare l’ambiente marino.

Parallelamente, le manovre sugli scarichi a mare hanno reso necessaria un’immediata bonifica del bagnasciuga. Per questo motivo, il Comune di Diano Marina ha chiesto con urgenza a Rivieracqua il ripristino e la bonifica del litorale – con avvio lavori entro e non oltre 24 ore – per un tratto di almeno 100 metri a levante della foce del Rio Mortula e almeno 200 metri a ponente della foce del Rio Mortula e comunque laddove se ne ravvisi la necessità. Per 48 ore circa l’area interessata sarà oggetto di attività finalizzate garantire l’accesso in sicurezza ai cittadini e ai turisti entro il prossimo weekend.

La conclusione dei lavori entro la giornata di oggi, e delle operazioni di bonifica entro il weekend, permetteranno un rapido ritorno alla normalità, assicurando che le spiagge di Diano Marina siano pronte ad accogliere i visitatori in totale sicurezza.