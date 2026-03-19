FIAB Tortona – sezione Malabrocca, in collaborazione con FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Tortona e con il Comune di Casalnoceto, organizza per domenica 22 marzo 2026 una gita in bicicletta in occasione delle Giornate FAI di Primavera.La gita prevede un percorso di circa 30 chilometri complessivi (15 all’andata e 15 al ritorno), interamente pianeggiante. Dal punto di partenza a Tortona il gruppo percorrerà la pista ciclopedonale Smart Land fino a Viguzzolo, per poi proseguire su strade agricole con fondo ghiaioso. Il torrente Curone sarà attraversato sul ponte della Strada provinciale 99, percorsa per circa un chilometro, prima di immettersi su strade secondarie che condurranno fino alla località Rosano, nel territorio di Casalnoceto. Lo stesso tragitto sarà percorso al ritorno in direzione Tortona.La partenza è prevista alle ore 9:00 dalla stazione ferroviaria di Tortona (ritrovo alle 8:30).Alle 10:00 il gruppo raggiungerà Rosano, dove è prevista una breve visita guidata alla Chiesa di Santa Maria con la cripta degli Spinola.Alle 10:30 si ripartirà in direzione Tortona per raggiungere Palazzo Guidobono, dove alle 11:45 sarà possibile partecipare alla visita guidata dell’Atelier Sarina, Luogo del Cuore delle Giornate FAI di Primavera 2026.La partecipazione alla gita è gratuita, ma è obbligatoria la copertura assicurativa RC:i soci FIAB sono già coperti dall’assicurazione annuale;



i non soci possono attivare l’assicurazione giornaliera alla partenza (3 €).



Per motivi organizzativi, si invita chi desidera partecipare a segnalare la propria adesione compilando il modulo online, semplice e veloce:https://bit.ly/Gita22marzo

Claudio Cheirasco Referente FIAB Tortona, sezione Malabrocca di FIAB Monferrato