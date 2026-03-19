NOLI / DIANO CASTELLO – Un intenso percorso di musica e spiritualità si appresta a toccare due

tra i borghi più suggestivi della Liguria. La Parrocchia Cattedrale di San Pietro in Noli e la

Parrocchia di San Nicola da Bari a Diano Castello ospiteranno l’esecuzione della “Via Crucis

Minore”, oratorio per soli e coro.

L’opera, che fonde la profondità dei versi di Pietro Metastasio con la sensibilità compositiva di

Padre Serafino Marinosci, vedrà protagonista il Coro Polifonico Castrum Diani.

L’esecuzione sarà arricchita dalle voci soliste di Mattia Pelosi (tenore) e Nicholas Tagliatini (basso).

La narrazione dei testi sarà affidata a Walter Arimondo, mentre la direzione artistica e

l’accompagnamento al pianoforte saranno curati dal Maestro Nicholas Tagliatini.

Gli appuntamenti:

Venerdì 20 Marzo 2026, ore 21:00 – Parrocchia Cattedrale di S. Pietro, Noli (SV)

Sabato 28 Marzo 2026, ore 21:00 – Parrocchia San Nicola da Bari, Diano Castello (IM)

L’evento di Diano Castello celebrerà ufficialmente l’apertura della rassegna Castrum musicæ,

consolidando la vocazione culturale del borgo attraverso la grande tradizione polifonica.

L’ingresso è libero e rappresenta un invito alla riflessione e alla riscoperta di un patrimonio

musicale di rara bellezza, ideale preludio alle celebrazioni pasquali.

CONTATTI E SOCIAL

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coro Polifonico Castrum Diani o la rassegna

Castrum musicæ:

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