La storica Fiera di San Giuseppe di San Damiano d’Asti, che quest’anno si svolge dal 21 al 23 marzo, si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure, la manifestazione che avrà luogo a Diano Marina da venerdì 8 a domenica 10 maggio prossimi. Questa partecipazione, inserita nel più ampio progetto Aromatica Off, rappresenta un’importante occasione di promozione territoriale, creando un suggestivo ponte tra le tradizioni enogastronomiche del Piemonte e le eccellenze della Liguria.

L’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, la più antica del Piemonte, con radici che affondano nel 1597, è dedicata al tema “Alla corte del vino Barbera… le aromatiche e i fiori della Riviera Ligure”. Un connubio perfetto che vede la presenza di Aromatica e Diano Marina non solo come espositori, ma come veri e propri animatori di un programma ricco e coinvolgente, focalizzato sulla valorizzazione delle erbe aromatiche e dei prodotti tipici liguri.

La giornata di domenica 22 sarà il fulcro della presenza ligure, con una serie di eventi che si snoderanno tra Piazza Libertà e la Sala Consiliare:

• Ore 11:00, Piazza Libertà – L’inaugurazione ufficiale della Fiera vedrà il saluto delle autorità e un momento significativo in cui “Il vino Barbera incontra le aromatiche e i fiori della Riviera Ligure”. Questo evento sottolinea l’incontro tra due culture enogastronomiche di grande valore.

• Ore 11:30, Sala Consiliare – Sarà presentata l’opera letteraria “Aromatiche da bere” e si terranno degustazioni di cocktail a cura dell’autrice Ottavia Castellaro. Un’occasione per approfondire il mondo delle erbe aromatiche e la loro applicazione nella mixology. Contestualmente, verrà presentata la tredicesima edizione di Aromatica.

• Ore 16:30, Piazza Libertà – Un’esibizione di “Pesto al mortaio” vedrà protagonista Mario Mazzilli, finalista, proprio il giorno prima, del Pesto World Championship di Genova. Un momento dimostrativo che celebra una delle più iconiche preparazioni liguri, evidenziandone la tradizione e la maestria.

• Ore 17:00, Piazza Libertà – L’esperienza “Bevi e mangia i fiori” offrirà degustazioni a cura dell’azienda Tastee.it di Albenga, esplorando l’uso innovativo dei fiori eduli in gastronomia e bevande.

I visitatori della Fiera saranno condotti nel modo delle aromatiche tipiche della Liguria da Rb Plant, uno gli sponsor di Aromatica, che sarà presente con un proprio stand espositivo e di vendita. L’occasione sarà propizia anche per promuovere l’evento Fior d’Albenga, in programma dal 4 aprile al 3 maggio, con cui è in atto una partnership.

La Fiera di San Giuseppe, con i suoi oltre 300 espositori, i macchinari agricoli e le degustazioni del vino Barbera, offre un palcoscenico ideale per la presenza di Aromatica e di Diano Marina, che arricchiscono ulteriormente l’offerta della manifestazione, proponendo un’esperienza sensoriale unica che unisce storia, cultura e sapori autentici.

Link all’affiche 2026 di Aromatica e a una piccola selezione di immagini https://ibb.co/album/sCSmj9

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