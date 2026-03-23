Sul podio dei vincitori della Milano – Sanremo quest’anno è salita anche la classe 3 primaria della scuola “A. Filipponi” di San Bartolomeo al Mare, dell’ I.C. Diano Marina.

La classev è stata premiata dall’organizzazione della corsa per aver vinto il concorso abbinato “Biciscuola”.

La classe aveva partecipato proponendo attività legate alla bici e in particolare un menù del territorio per un pranzo con la mascotte Wolfie. Un menù quindi sano e leggero, preparato dai bambini stessi.

Con gli insegnanti i piccoli cuochi hanno lavorato scegliendo i piatti della nostra tradizione (ed. civica, storia, geografia) dal coniglio alla ligure, al brandacujun, alle verdure ripiene, alla panissa, alla sardenaira e la focaccia, alle torte di erbe e composte di fiori di borragine (ricette di Libereso Guglielmi, dal libro presentato al Centro Incontro dai figli Tanya e Barry) per finire con la stroscia, che fossero sani e leggeri (ed. alimentare, ed. fisica) per costruire un algoritmo e un diagramma di flusso (matematica) per realizzare le ricette che hanno scritto e applicato i bambini a casa con la grande collaborazione delle famiglie, e della pasticceria Elena e della Confcommercio che hanno permesso ai bambini di imparare a cucinare la stroscia nei loro laboratori.

Alla premiazione ha partecipato la classe con il seguito dei loro più fedeli supporters, le loro famiglie, amici e compagni e insegnanti di scuola.

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