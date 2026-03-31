Il Comune di Alessandria informa che, a causa di disagi diffusi legati alle forti raffiche di vento che stanno interessando la Città, il Comando della Polizia Locale, in stretta collaborazione con i volontari della Protezione Civile, ha provveduto ad attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per gestire gli interventi in corso.
Al momento, a seguito di uno scoperchiamento, le vie limitrofe interessate sono state chiuse e delimitate da transenne presidiate dalla Polizia Locale:
- via Bellini, nel tratto compreso tra viale Michel e via Vinzaglio;
- via Vinzaglio, nel tratto compreso tra via Bellini e via Cabruna.
Si invita la cittadinanza alla prudenza, segnalando eventuali situazioni di rischio agli organi competenti.
Seguiranno aggiornamenti qualora si rendessero necessari.
FOPTO DI REPERTORIO