Castellazzo Bormida – La partita valida per il campionato di calcio regionale “Under 18” tra il Castellazzo Bormida e il Rapid Torino viene interrotta a cinque minuti dalla fine dell’incontro per una rissa che coinvolge alcuni giocatori delle due squadre.

Qualcuno rimane disteso sul terreno di gioco. Alla fine saranno quattro i contusi e feriti.

Intervengono i Carabinieri di Castellazzo Bormida, coadiuvati dai colleghi di altre Stazioni della Compagnia di Alessandria, per prestare soccorso ai feriti – in attesa dell’arrivo delle ambulanze – e per ricostruire l’accaduto.

Le indagini, immediatamente avviate mediante l’assunzione delle testimonianze dei presenti e l’analisi delle riprese video acquisite, forniscono un quadro chiaro della dinamica dei fatti che porta al deferimento in stato di libertà delle persone coinvolte e alla richiesta di emissione di cinque Daspo (divieto di accesso alle competizioni sportive) per gli atleti violenti che hanno innescato e partecipato alla rissa.

La Questura, condividendo la proposta avanzata dai Carabinieri e tenuto conto della violenza relazionata minuziosamente dalle pattuglie intervenute, ha emesso i Daspo richiesti, che sono stati notificati ai giovani atleti, ai quali saranno precluse le attività sportive per un anno.