Gli atleti partiranno da Pavia alle ore 10.10 per giungere nella Città dei fiori tra le 16.37 e le 17.14. La “Classicissima” sarà preceduta dalla competizione femminile, il cui arrivo al traguardo è previsto tra le 14.18 e le 14.41.

Al fine di esaminare i profili di sicurezza correlati al passaggio dei corridori, che interesserà il territorio della provincia di Imperia a partire dalle ore 15.28 circa (13.02 per l’edizione femminile) nella mattinata del 12 marzo 2026 si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Imperia, dott. Antonio Giaccari, alla presenza del Presidente della Provincia, On.le Claudio Scajola, del Vicario del Questore, d.ssa Maria Teresa Canessa, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Imperia, Col. Simone Martano e Col. Omar Salvini, del Comandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Gian Carlo Paternò, del Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Imperia, dott. Pino Fusco, nonché del Coordinatore della A.S.L. 1, dott. Marino Anfosso, di rappresentanti dell’ANAS e di RCS Sport.

Alla riunione erano, altresì, presenti i responsabili delle Polizie Locali di Imperia, Cervo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia e Sanremo.

Nel corso della riunione sono stati approfonditi tutti gli aspetti inerenti allo svolgimento della gara ed alle esigenze di safety e security al fine di garantire il regolare passaggio dei corridori.

A tal fine, come per gli anni precedenti, verrà disposta la consueta sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il percorso interessato dalla manifestazione sportiva. Il relativo provvedimento sarà reso disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura.

Le Forze di polizia e le Polizie Locali assicureranno il massimo impegno per garantire la sicurezza sia degli atleti che degli spettatori, con l’ausilio di volontari della protezione civile per le attività in assistenza/informazione e con la piena collaborazione della Società RCS Sport per garantire l’intera percorribilità del tracciato.