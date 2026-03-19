Alessandria – Si è tenuto presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Vinci Nervi Fermi” un incontro dedicato alla diffusione della cultura della legalità, iniziativa che ha visto la partecipazione attiva degli studenti e del personale docente. L’evento, volto a sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche di stretta attualità sociale, è stato condotto dal Maggiore Carlo Alberto Evangelista, comandante della locale Compagnia Carabinieri. Al centro dell’evento è stato posto il delicato fenomeno della tossicodipendenza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, con un’analisi approfondita sulle principali droghe attualmente diffuse nel mercato illegale e sui rischi connessi alla salute psicofisica. I Carabinieri hanno illustrato il contesto del disagio giovanile, individuandolo come uno dei fattori scatenanti che spesso conducono all’avvicinamento verso contesti di illegalità. Sono state inoltre esaminate le principali leggi di riferimento che regolano la materia, con particolare attenzione alle conseguenze giuridiche derivanti dalla detenzione e dallo spaccio di stupefacenti.

Il Maggiore Evangelista ha condiviso le strategie di contrasto messe in atto quotidianamente dai Carabinieri sul territorio e dai reparti specializzati, sottolineando l’importanza della prevenzione primaria. Un momento significativo è stato dedicato ai consigli pratici rivolti alle famiglie, necessari per intercettare precocemente i segnali di malessere nei ragazzi.

L’intervento dei Carabinieri si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione tra l’Arma e le istituzioni scolastiche, volto a formare cittadini consapevoli e rispettosi del vivere civile. L’attenzione degli studenti è rimasta alta per tutta la durata dell’incontro, confermando l’efficacia di tali momenti di confronto diretto tra le forze di polizia e il mondo della scuola.