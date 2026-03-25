Domenica 29 marzo presso il Teatro Civico di Tortona si terrà il quinto concorso di danza “Roberto Fascilla”. In occasione dell’evento il direttore artistico Maurizio Tamellini ha dichiarato: “Questo quinto concorso è dedicato all’arte tersicorea e soprattutto ad una delle figure più rappresentative del panorama della danza internazionale. Parliamo di Roberto Fascilla, étoile del Teatro alla Scala, coreografo e direttore di diversi corpi di ballo nei più prestigiosi Teatri Lirici italiani. Questa mia lunga e duratura amicizia, il rispetto e la stima verso il mio mentore, mi ha portato a dedicargli un Concorso, il primo, nel 2022, nella splendida cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante, presso l’ex Convento dell’Annunziata, anche grazie alla condirettrice del “Festival dei 2 mari” Guendalina Fazzini, che mi ha permesso di renderlo speciale e di farlo conoscere ai giovani danzatori e alle giovani danzatrici, percorrendo insieme questo cammino intriso di bellezza, arte e tradizione tersicorea. Siamo giunti oggi alla quinta edizione e quest’anno il Concorso si è spostato nel bellissimo Teatro Civico di Tortona, per dare ancora più valore a questo evento. I più sentiti ringraziamenti vanno alla famiglia Fascilla, nella persona della moglie Ivonne e del figlio Fabio che mi hanno concesso i diritti per poter onorare e svolgere questo Concorso, il primo e unico nel panorama internazionale, ai signori giurati e ai miei colleghi tutti”.

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