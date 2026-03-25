

Domenica 29 marzo 2026 Bistagno ospiterà un nuovo appuntamento di Acqui Terme Romana, il progetto dedicato alla valorizzazione della storia e dell’identità del territorio attraverso esperienze culturali immersive e accessibili a tutti grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Territori in Luce.

Protagonista dell’evento sarà l’Antica Via Aemilia Scauri, storica arteria romana che collegava l’entroterra ligure e piemontese, oggi riscoperta come percorso di memoria, conoscenza e comunità .

🚂 Un viaggio nella storia… in treno

Il pomeriggio prenderà avvio con un suggestivo viaggio in treno lungo il tracciato dell’antica via romana, con due turni di partenza:

1° Turno – Da Savona… SPIGNO (13:06) > MOMBALDONE-ROCCAVERANO (13:11) > MONTECHIARO DENICE (13:16) > PONTI (13:21) > BISTAGNO (13:26)

2° Turno – Da Alessandria… CASSINE (14:03) > STREVI (14:10) > ACQUI TERME (14:17) > TERZO (14:22) > BISTAGNO (14:27)

Un modo originale e sostenibile per riscoprire il territorio, vivendo il viaggio come esperienza culturale.

📍 Attività al Belvedere sul Fiume Bormida

Presso il Belvedere sul Fiume Bormida (1° turno ore 13:30 – 2° turno ore 14:30) si terranno:

Storytelling storico a cura del Dott. Germano Leporati del Sistema Museale Acqui Musei

Laboratorio di Gromatica, dedicato allo studio e al tracciamento delle strade nell’Antica Roma

Un’occasione per comprendere come i Romani progettavano le infrastrutture e organizzavano il territorio.

🏛 Cultura, giochi antichi e sapori romani

Le attività proseguiranno presso la Gipsoteca Giulio Monteverde, con:

– Giochi antichi

– Merenda romana con degustazione di ricette ispirate alla tradizione antica in collaborazione con SMS Bistagno

Disponibile visita gratuita alla Gipsoteca Giulio Monteverde.

In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso la Sala Teatrale SMS Bistagno

🚂 Rientro in treno

Il ritorno è previsto dalla Stazione Ferroviaria di Bistagno con 1° turno verso Savona (16:26) 2° turno verso Alessandria (17:27)

Evento gratuito – posti limitati

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è obbligatoria la prenotazione al numero 375 5930100

Tutti gli appuntamenti del progetto sono consultabili su 👉 www.acquitermeromana.it