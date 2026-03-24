La Delegazione Fai e il Gruppo Giovani di Tortona ringraziano le numerose persone – quasi mille – intervenute per ammirare tre luoghi iconici della città ovvero il Mausoleo di Maiorano, il deposito del MA.DE. e l’Atelier Sarina con i suoi burattini.

In occasione degli eventi, la FIAB Tortona, che collabora con il FAI durante queste “giornate”, ha organizzato una gita in bici di 30 km, facile e pianeggiante, alla scoperta del territorio tra Tortona, Viguzzolo e Rosano, visitando la chiesa della frazione intitolata a Santa Maria e la cripta degli Spinola in quel di Casalnoceto: proprio qui lo stupore è salito alle stelle e per i pochi fortunati, ammirare il coro, i marmi e la chiesa luminosa insieme alle tombe della famiglia tra cui quella del grande condottiero Ambrogio ha messo ancora una volta in luce quanto i tesori locali debbano essere conosciuti ed ammirati.

Grazie alla collaborazione fra Enti Pubblici, Amministrazioni, Istituti Scolastici, Delegati, Volontari e Apprendisti Ciceroni, ancora una volta il FAI ed in particolare la Delegazione di Tortona è stata al centro degli eventi culturali del weekend del 21 e 22 marzo.

Obiettivo unico esaltare le peculiarità, far conoscere i luoghi non sempre visitabili o conosciuti, anime di una storia che è non solo patrimonio culturale di un luogo ma dell’intera comunità. Sorrisi, sguardi, complicità e tanta competenza da parte di chi guidava e chi interveniva con sempre maggior interesse rispetto alle passate edizioni, segno che il FAI è diventato punto di riferimento di un argomento che per l’Italia deve essere trainante, quello della cultura e dell’ammirazione delle bellezze naturali o architettoniche.

Il FAI continua a proteggere e valorizzare un patrimonio inestimabile nel corso di tutto l’anno: puoi scegliere di stare al nostro fianco e contribuire alla missione, partecipando ai nostri eventi e facendo la tessera.

Il Capo Delegazione e nome di tutti i Delegati e Volontari, ringrazia il Comune di Tortona, la Soprintendenza ABAP-AL, l’Associazione Peppino Sarina, la Parrocchia di San Matteo, il Liceo Peano e l’Istituto Santachiara di Tortona con Docenti e Studenti che hanno raccontato con passione e competenza i luoghi aperti durante le GFP 26.