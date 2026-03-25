Ritornano, da venerdì 27 a domenica 29 marzo p.v., le “Giornate Bermejane”, momenti di approfondimento e conoscenza del Trittico della Vergine di Montserrat, capolavoro del più importante pittore spagnolo del XV secolo, Bartolomé Bermejo, contenuto nell’aula capitolare della Cattedrale.

La Parrocchia di N.S. Assunta, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, organizza, nelle giornate di venerdì 27 marzo alle ore 20,00 e, in replica, sabato 28 marzo alle ore 17,00, preso la Sala Ex Kaimano in Piazza M. Ferraris ad Acqui Terme, la proiezione del film “Bartolomé Bermejo: il risveglio di un genio”, che esplora la vita del pittore, focalizzandosi in un intreccio appassionato delle sue opere, tra cui figura il celebre Trittico della Cattedrale. Prima della visione, il Dott. Giandomenico Bocchiotti e il Dott. Giovanni Rebora, in qualità di storici locali ed autori del libro “Bartolomé Bermejo. Il trittico della Cattedrale di Acqui Terme”, parleranno dell’affascinante storia di quest’opera d’arte e faranno un’introduzione al film del regista spagnolo José Manuel Herraiz.



La proiezione è completamente gratuita ed è consigliata la prenotazione del posto chiamando l’Ufficio Cultura al numero 0144770582 o mandando un’email a: cultura@comune.acquiterme.al.it.



Inoltre, venerdì 27 e sabato 28 (9:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00) e domenica 29 marzo (15:00 – 18:00) sarà incrementata la possibilità di visita guidata gratuita al Trittico in Cattedrale grazie ai volontari della Parrocchia di N.S. Assunta.