Sabato 21 marzo dalle 16 alle 19,30 e domenica 22 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo Scrivia verranno allestite due postazioni dove si troveranno i volontari dell’associazione “Franca Cassola Pasquali”. Due saranno le novità proposte quest’anno. Per sostenere l’Unità di Senologia, Breast Unit, dell’Ospedale di Tortona, verrà proposto un prodotto della nostra terra speciale grazie alla sensibilità e all’attenzione dimostrate dall’azienda “Fratelli Torti” di Molino dei Torti che per l’occasione ha pensato di caratterizzare questa importante iniziativa benefica proponendo le patate piemontesi della salute. E acquistando un sacchetto di queste patate speciali i volontari dell’associazione “Franca Cassola Pasquali” doneranno una sorpresa molto utile che ci potrà accompagnare ogni giorno. Un motivo in più per essere vicini e sostenere la Senologia di Tortona che proprio in questa prima parte del 2026 è protagonista non solo negli ambulatori e nelle sale operatorie dell’ospedale ma, insieme al sodalizio castelnovese, sta promuovendo un autentico tour informativo e di sensibilizzazione in tutto il territorio alessandrino e nei prossimi mesi si porterà a scoprire tutto quello che si sta facendo anche oltre provincia e oltre regione. A breve verrà anche inuagurata una nuova strumentazione all’avanguardia ma di cui se ne parlerà nelle prossime settimane e che permetterà alla Breast Unit diretta dal dr. Francesco Millo con la sua equipe multidisciplinare di essere annoverata “centro di eccellenza assoluta sul territorio nazionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno”.

CON LE PATATE DELLA RICERCA RINASCE LA VITA!

Un prodotto della nostra terra per valorizzare il lavoro che ognuno di noi compie quotidianamente, con sacrificio, impegno e passione. Le patate della salute dell’azienda “Fratelli Torti” di Molino, l’associazione Franca Cassola Pasquali con tutti i suoi volontari, l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona: una bellissima tradizione che possiamo ogni anno proporre in questa festa di Primavera a Castelnuovo, San Giuseppe 2026. E acquistando un sacchetto di queste patate, le patate della ricerca, si potrà sostenere tutto quanto sta realizzando l’associazione Franca Cassola Pasquali per la nostra Senologia, per le nostre ragazze, per le nostre donne, per chi sa che nella vita si possono incontrare ostacoli, difficoltà, ma fuori dal tunnel, grazie al coinvolgimento, alla partecipazione e alla sensibilità di tutti voi, si può scorgere una luce bellissima che accarezza l’orizzonte della nostra vita. Ed è il sorriso della signora Franca e di tutte le persone a noi care che porteremo per sempre nei nostri cuori. Con le patate della ricerca rinasce la vita. Vi aspettiamo sabato e domenica, 21 e 22 marzo in piazza, sul sagrato della chiesa parrocchiale. Grazie di cuore!

Dr. Francesco Millo Responsabile Unità Senologia, Breast Unit, Ospedale Tortona