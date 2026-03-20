In vista del Referendum che si terrà il 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Diano Marina si prepara a offrire ai suoi cittadini un servizio trasparente: la consultazione in tempo reale dei dati elettorali direttamente dal proprio sito istituzionale, www.comune.dianomarina.im.it.

Questa iniziativa, già collaudata con successo in precedenti consultazioni, permetterà ai residenti di seguire in diretta l’andamento dello scrutinio, garantendo una panoramica chiara e costantemente aggiornata sull’esito del voto. I risultati saranno progressivamente pubblicati e aggiornati man mano che arriveranno dai seggi elettorali, rendendo l’informazione immediatamente disponibile a tutti.

La realizzazione di questo servizio è frutto di una stretta collaborazione tra il personale degli uffici comunali impegnato nei seggi e il sistema di trasmissione dei dati. Il meccanismo mira a rendere il processo di spoglio più accessibile e comprensibile, promuovendo una partecipazione civica più informata e consapevole.

Gianluca Gramondo, Consigliere Comunale con delega ai Servizi Demografici, ha espresso il suo profondo apprezzamento per l’impegno e la dedizione del personale coinvolto: «Un sentito ringraziamento va a tutto il personale degli uffici comunali, ai servizi elettorali e demografici, per il grande impegno che metteranno in campo in occasione di questo appuntamento elettorale. L’accesso in tempo reale ai dati rappresenta un’importante innovazione per garantire trasparenza e informazione, rafforzando il coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico. La tecnologia oggi ci consente di rendere lo spoglio elettorale sempre più accessibile e comprensibile a tutti».

Per coloro che avessero smarrito la tessera elettorale, il Comune di Diano Marina ha predisposto un servizio di rilascio gratuito di una nuova tessera presso gli uffici elettorali. Gli orari di apertura saranno estesi per l’occasione: venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo gli uffici saranno aperti dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Domenica 22 marzo sarà possibile richiedere la tessera dalle ore 07:00 alle ore 23:00, mentre lunedì 23 marzo gli orari saranno dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono contattare gli uffici ai numeri 0183-490262 e 0183-490263.