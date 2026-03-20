L’Amministrazione Comunale di Diano Marina illustra le ultime azioni intraprese per lo sviluppo turistico della città, fornendo una lettura approfondita dei dati.

In merito alla partecipazione a Sanremo in Fiore, l’Amministrazione comunale ribadisce la valenza strategica dell’impegno. L’investimento finanziario di meno di 6.000 euro è finalizzato a garantire la tradizionale presenza di Diano Marina alla sfilata, un evento che assicura una significativa visibilità sui canali Rai attraverso dirette televisive dedicate ai carri e video cartolina promozionale di poco meno di un minuto, dedicata interamente a Diano Marina.

Il Sindaco interviene direttamente sulle analisi statistiche, sottolineando le mutate abitudini dei viaggiatori. «È vero che registriamo un aumento degli arrivi e, contestualmente, una diminuzione delle presenze, il che porta a una riduzione della permanenza media di vacanza. A Diano Marina, ad esempio, siamo passati da 5.4 a 4.8 giorni. Tuttavia questo fenomeno riflette semplicemente un cambiamento nel modo di concepire la vacanza: le persone tendono a spostarsi più frequentemente durante l’anno, fermandosi per periodi più brevi in ogni località. Mentre i dati possono affascinare i politici, l’imprenditore guarda al fatturato, e al momento, nessun albergatore ha espresso preoccupazione per questa tendenza né ha denunciato grossi cali di fatturato, segno che il settore si sta adattando con successo alle nuove dinamiche di mercato».

L’Assessore al Turismo Luca Spandre ha poi fornito aggiornamenti cruciali sulle iniziative in corso, evidenziando il dinamismo e la concretezza dell’operato amministrativo. «Stiamo chiudendo la partita su importanti progetti come quello legato all’Outdoor e al piano marketing. Si tratta di iniziative strategiche che porteranno benefici tangibili al nostro territorio, che stiamo portando avanti da tre anni a questa parte con i comuni del Golfo Dianese, con tutte le difficoltà della burocrazia, legate soprattutto alle tempistiche. Questo evidenzia come le iniziative proposte dalla minoranza siano già parte di una strategia in atto. Inoltre stiamo finalizzando l’accordo grazie al quale DMO (Destination Management Organization) Riviera dei Fiori gestirà direttamente lo IAT (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica), un passo fondamentale per ottimizzare la promozione e l’accoglienza turistica, garantendo un servizio più efficiente e coordinato».