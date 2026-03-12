Riportiamo di seguito alcune considerazioni di Piercarlo Fabbio sull’attuale situazione relativa al Comune di Alessandria.

La relazione della Corte dei conti che parla di “crisi strutturale” per il Comune di Alessandria riporta inevitabilmente alla radice di molte delle difficoltà finanziarie che la città continua a scontare: il dissesto dichiarato nel luglio 2012. È da quella decisione che prende avvio una stagione amministrativa i cui effetti continuano ancora oggi a pesare sui conti di Palazzo Rosso.

Il dissesto del Comune di Alessandria nel luglio 2012 fu una scelta, non una necessità inderogabile e i risultati si vedono ancora oggi. Non a caso la stessa ricostruzione dei fatti ricorda come, al momento della dichiarazione di dissesto, la cifra effettivamente mancante fosse pari a circa 19,5 milioni di euro.

Che oggi, a distanza di tre lustri, il Comune di Alessandria si trovi ancora in condizioni di notevole difficoltà di bilancio non fa che confermare quanto dichiarammo in aula nel luglio 2012: il dissesto sarebbe stato uno strumento dal quale sarebbe stato difficile risollevarsi in tempi brevi.

Incapacità, impreparazione, scelte avventate, scarsa conoscenza dei meccanismi contabili? Probabilmente un po’ di tutto questo, unito a una classe dirigente che ha interpretato la politica e l’amministrazione più come un conflitto-gioco che come un serio percorso di responsabilità, continuità istituzionale e competenza amministrativa.

Il tempo, come spesso accade, è il giudice più severo: e dopo quindici anni dimostra che il dissesto del 2012 non fu la soluzione dei problemi della città, ma l’inizio di una lunga stagione di difficoltà da cui Alessandria non si è ancora liberata.

Piercarlo Fabbio