Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone alle amministrazioni comunali italiane di diventare “Comuni Sostenitori” attraverso una speciale forma di adesione che prevede il rilascio di tessere digitali ed oggi siamo lieti di accogliere nella famiglia a tutela del territorio e del patrimonio Casalnoceto grazie alla lungimiranza del primo cittadino Silvia Figini.

Un territorio il suo definito da molti “Porta del Piemonte” un luogo di passaggio già conosciuto in antichità tra pavese e tortonese, due culture spesso accumunate ma che hanno nelle loro identità qualcosa di particolare ed unico che vale la pena valorizzare in ogni sfaccettatura.

“Qui a Casalnoceto c’è tanto da assaporare, e non parliamo solo di prodotti tipici, ma di cultura, passione, storia e perché no, luoghi insoliti spesso sconosciuti ai più. Palazzo Massa Saluzzo, la Corte Vaccari, il complesso di Rosano e la tomba di un grande condottiero come Ambrogio Spinola, la chiesa a pianta triangolare di San Rocco, un museo delle Memorie del Passato con attrezzi d’epoca della vita contadina – illustra il capo delegazione Fai, Pietro Massiglia – Questo è solo un assaggio questo di quanto Casalnoceto può offrire, di quanto importante sia stato il gualdo nei tempi che furono e quanto con manifestazioni sia ludiche che sportive (qui si tiene anche un corso di aggiornamento annuale per allenatori con relatori di richiamo internazionale) il borgo stia pian piano risalendo la china dell’apprezzamento in molte zone del nord Italia. Grazie a voi per averci permesso di entrare nel vostro mondo, grazie a voi per incarnare con il vostro operato quanto il Fai compie da oltre 50 anni, promuovere quanto di bello c’è nel nostro territorio, quanto è attrattivo ed interessante ogni angolo. Siamo davvero orgogliosi di intraprendere con voi un cammino di sviluppo e fitta collaborazione, una rete che la nostra Delegazione e tutti i gruppi sparsi per l’Italia ambiscono a compiere: dialogare e collaborare per costruire insieme un futuro migliore, offrire un portafoglio sempre più variegato per accogliere nei nostri luoghi gruppi sempre più numerosi. Il progetto di valorizzazione della Porta del Piemonte e quanto organizzerete in futuro anche sulla figura del grande condottiero Ambrogio Spinola, comandante anche del Re di Spagna e citato dal Manzoni è un qualcosa che non tutti conoscono a fondo. Come capo delegazione di Tortona non vedo l’ora di iniziare a finalizzare i nostri progetti e chissà magari invogliare anche altri a seguire il vostro esempio che non è altro che amore verso la vostra comunità”. Pensieri condivisi anche dal Sindaco, Silvia Figini “La Porta del Piemonte, i giovani, il coinvolgimento, il sentirsi internazionali perché Casalnoceto non ha solo storie, ma autenticità che possono richiamare persone da lontano. Il coinvolgimento del Fai nella fiera ormai storica dei Pom a Moj sarà un primo elemento di questa nuova collaborazione che davvero sarà a 360 gradi con ricadute positive in molteplici campi”.