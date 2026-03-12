Dopo in grande successo dell’inaugurazione, tenutasi sabato 7 marzo, continua nel prossimo fine settimana l’esposizione “ARTEfici. Quattro sguardi artistici sul mondo femminile”, organizzata dalla Biblioteca Sandro Castelli di Pontecurone con il patrocinio del Comune in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne. La mostra, allestita nella Sala Polifunzionale di via Emilia 76 a Pontecurone, è curata da Giovanna Franzin che ha incentrato il progetto espositivo sulla valorizzazione della figura femminile attraverso le opere di quattro artisti del territorio: Lucia Conti di Sale e Rebecca Forster, Andrea FranZosi e Manuela Serra residenti a Tortona. Il risultato è stato apprezzato per l’alto valore tecnico e simbolico dei lavori esposti che includono incisioni, sculture, dipinti, disegni, offrendo al pubblico molteplici e preziosi spunti di riflessione e una varietà di tecniche e materiali.

Il titolo ARTEfici si riferisce ai protagonisti e al loro talento artistico, ma anche a una visione delle donne come libere, consapevoli e artefici della propria esistenza. Andrea FranZosi, che si è anche brillantemente occupato della veste grafica della mostra, propone dipinti in cui le figure femminili negandosi con determinazione alla sovraesposizione mediatica del loro viso affermano la loro dignità e libertà. Rebecca Forster, artista di origine inglese e di respiro internazionale per aver vissuto ed esposto anche all’estero, presenta le sue Bubbles – storie disegnate nelle bolle di carta – in modo molto originale, facendole “volare” sulle pareti e sul soffitto della sala espositiva e rimarcando così il valore della libertà espressiva e della creatività. Lucia Conti focalizza l’attenzione sugli stati d’animo delle donne che ritrae con ampie pennellate e delle quali rivendica il diritto di custodire la fragilità e la sensibilità. Manuela Serra valorizza la forza e la resilienza delle donne attraverso sculture e incisioni che oltre all’abilità tecnica rivelano lo spessore culturale del discorso artistico dell’autrice.

Il progetto ha previsto anche un momento significativo dedicato alla gioventù locale: grazie alla disponibilità degli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado, tra cui l’artista Lucia Conti che vi insegna Arte e Immagine, la curatrice ha organizzato una visita guidata durante la quale gli alunni, oltre a confrontarsi con le tematiche delle opere esposte ne hanno tratto stimoli per realizzare i loro lavori.

Sabato 14 e domenica 15 dalle 16 alle 19 saranno le ultime occasioni per visitare questa imperdibile esposizione con ingresso libero e alla presenza degli artisti..