Un uomo è stato recentemente denunciato per un tentato raggiro ai danni di una donna, grazie all’azione tempestiva della Polizia Locale di Diano Marina. L’episodio ha visto l’uomo tentare di estorcere diverse migliaia di euro a una residente di Diano Marina. Spacciandosi per un sedicente operatore di polizia, l’individuo ha inviato numerose telefonate e messaggi al cellulare della vittima, cercando di convincerla a effettuare un bonifico bancario con pretesti legati a presunte indagini in corso. La prontezza della donna, che ha subito intuito la natura fraudolenta della richiesta, è stata cruciale.: incontrando una pattuglia della Polizia Locale, ha prontamente segnalato l’accaduto, innescando una rapida reazione da parte degli agenti. Il Comando dianese si è attivato immediatamente per risalire all’identità del truffatore, che è stato successivamente identificato come un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce relative a reati analoghi. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura di Imperia.

Il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha espresso piena soddisfazione per l’esito dell’operazione, elogiando l’operato dei suoi uomini e donne e rimarcando l’importanza del ruolo di presidio e tutela del territorio. Ha inoltre lanciato un appello a tutta la cittadinanza, ricordando che le forze di polizia e in genere tutti gli uffici della pubblica amministrazione non prendono assolutamente contatti con i cittadini telefonicamente per richiedere somme di denaro.

Martedì 31 marzo: incontro pubblico per la prevenzione delle truffe digitali

Per rafforzare ulteriormente la prevenzione e informare i cittadini sui rischi legati alle truffe, il Comune e i Carabinieri di Diano Marina hanno organizzato un incontro pubblico dedicato alla sicurezza digitale. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà martedì 31 marzo alle ore 15:00 nella sala consiliare del comune, situata in Piazza Martiri della Libertà, al secondo piano. Saranno presenti rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri di Diano Marina, che forniranno consigli pratici e risponderanno alle domande dei partecipanti su come riconoscere ed evitare le truffe che possono verificarsi tramite computer e telefonini.

Il Sindaco di Diano Marina ha commentato l’iniziativa: “La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Eventi come quello del 31 marzo sono fondamentali per dotare la comunità degli strumenti necessari a difendersi da nuove forme di criminalità, come le truffe digitali. Invito tutti a partecipare per acquisire consapevolezza e proteggere sé stessi e i propri cari”.

Anche l’Assessore ai Servizi Sociali ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “Le truffe, in particolare quelle online, colpiscono spesso le fasce più vulnerabili della popolazione. È nostro dovere fornire supporto e informazione. Questo incontro rappresenta un’opportunità preziosa per sensibilizzare e creare una rete di protezione più forte all’interno della nostra comunità”.