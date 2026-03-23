La Sala Consigliare del Comune di Diano Marina si prepara a ospitare il quinto appuntamento della rassegna “I Venerdì della Conoscenza”. Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 17:30, riflettori saranno puntati su un tema che sta ridisegnando i confini della nostra società: “L’era dei Robot: una rivoluzione industriale o culturale?”.

L’incontro vedrà la partecipazione di eccellenze del panorama scientifico internazionale: Silvestro Micera e Sara Mongile. A moderare il dibattito sarà Ezio Andreta, già Direttore Ricerca della Commissione Europea e coordinatore del Progetto Foresight del CNR. Con una Laurea in ingegneria elettronica e un dottorato di ricerca in bioingegneria, Micera è visiting scientist all’MIT di Cambridge, Prof. di bioingegneria elettronica e responsabile del Gruppo di Neuroingegneria della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Prof. di bioingegneria al Politecnico di Losanna. Mongile invece – Laurea in ingegneria biomedica, master in neuroingegneria, dottorato di ricerca e Post-Doc in Architetture Cognitive – è ricercatrice all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria, si inserisce nel perimetro del prestigioso quadro di Eye of Europe, progetto della Commissione Europea per promuovere esercizi di Foresight e orientare le priorità strategiche di ricerca e innovazione.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa:

“Ospitare relatori di questo calibro conferma Diano Marina come un polo di riflessione e approfondimento sui temi cruciali del nostro tempo. La robotica e l’intelligenza artificiale non sono più scenari futuristici, ma realtà che impattano quotidianamente sulla nostra economia e sulla nostra vita sociale. Con questo incontro vogliamo offrire ai cittadini gli strumenti per comprendere se siamo di fronte a una semplice evoluzione tecnica o a un vero e proprio mutamento di paradigma culturale”.

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico: “La rassegna dei ‘Venerdì della Conoscenza’ continua a perseguire l’obiettivo di rendere la cultura scientifica accessibile e partecipata. Parlare di robotica oggi significa interrogarsi sull’essenza stessa dell’umano e sulla nostra capacità di convivere con macchine sempre più antropomorfe. È una sfida educativa e culturale che la nostra amministrazione sostiene con convinzione, inserendola in una rete di collaborazioni europee di altissimo profilo”.

Data la limitata disponibilità di posti in presenza, è vivamente consigliata la prenotazione tramite e-mail a cultura@comune.dianomarina.im.it o sulla piattaforma Eventbrite (https://lc.cx/fC3-QG). Per chi non potesse partecipare fisicamente, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su https://dianomarina.consiglicloud.it/home. Si ricorda inoltre che la partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi per l’Ordine dei Giornalisti, previa registrazione sulla piattaforma di formazione obbligatoria continua.

“L’era dei Robot: una rivoluzione industriale o culturale?”

Venerdì 27 marzo – ore 17.30

Sala Consigliare, Comune di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà, 3 (secondo piano)