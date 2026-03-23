Al Festival dei Fiori di Sanremo, in programma dal 25 al 29 marzo, evento che fa parte di “Sanremo in Fiore”, avrà grande rilevanza la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo – la gara d’auto d’epoca più charmant e blasonata d’Italia – con la sua tradizionale sfilata di automobili che, in occasione del 120° anniversario, ripercorre simbolicamente il tracciato originario della storica competizione nata nel 1906 da un’intuizione di Camillo Costamagna, allora direttore della Gazzetta dello Sport.

Sono più di 90 gli equipaggi impegnati in più di 100 prove speciali.

Il percorso è oggi ampliato in un itinerario di oltre 1.000 chilometri, che attraversa Lombardia, Piemonte e Riviera ligure fino a Sanremo. Qui, sabato 28 le automobili sfilano dalle 16:30 alle 19:30 per le vie della città, con partenza da Portosole fino a giungere in Corso Imperatrice, di fronte all’Europa Palace, a pochi passi dal Casinò, dove le auto rimangono in esposizione e la competizione sportiva si conclude con la cerimonia di premiazione.

Domenica 29, invece, è in programma l’esclusivo tributo sullo storico circuito di Ospedaletti.

Patrocinata e supportata dall’Automobile Club Milano e riconosciuta da ACI Sport nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi, la Coppa Milano-Sanremo si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama internazionale delle grandi gare storiche, capace di coniugare patrimonio motoristico, turismo lifestyle ed eccellenze territoriali.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo si appresta a vivere una settimana straordinaria che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

Il programma completo degli eventi è disponibile su https://www.festivaldeifiori.it/