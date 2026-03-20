Incidente stradale questa mattina, giovedì 20 marzo, lungo la strada provinciale per Garbagna dove una giovane ragazza alla guida dell’auto che vedete ribaltata perde il contro del mezzo e finisce fuori strada. la ragazza rimane intrappolata all’interno dell’abitacolo e devono intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona per estrarla dalle lamiere.

Per fortuna la giovane ha riportato solo lievi contusioni ma la paura è stata tanta, soprattutto quando ti rendi conto che sei bloccata all’interno del mezzo e la tua vita dipendete dai soccorsi e dalla bravura dei pompieri che per fortuna sono giunti tempestivamente sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Tortona e all’ambulanza del 118.