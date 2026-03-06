Dopodomani, domenica 8 marzo Diano Castello celebra la Giornata Internazionale della Donna con il concerto “Il vento e la ginestra”, viaggio nella musica e nelle parole di Fabrizio De Andrè, che vedrà protagonista, presso il teatro Concordia, all’interno del borgo, a partire dalle ore 18, la Ligustica Ensemble, formazione composta da Fulvio Venturi (voce), Marco Boeri (chitarre), Nadia Fascina (violoncello), Mauro Parrinello (contrabbasso) e Gianni Raspaldo (batteria).

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dall’amministrazione comunale. Al termine, intorno alle ore 19.30, è previsto un rinfresco per tutti i presenti.