A segno il Piemonte con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppietta da oltre 24mila euro nelle estrazioni di giovedì 5 marzo: un terno sulla ruota di Cagliari, con una giocata da 3 euro, regala 13.500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Umberto I a Vigone, provincia di Torino. A questi si aggiungono oltre 11mila euro centrati a Gavi, in provincia di Alessandria, in Via Serravalle, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 263,2 milioni di euro da inizio 2026.