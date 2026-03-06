Domenica 8 marzo alle 12.20, su Rai1, la nota trasmissione Linea Verde farà tappa in Piemonte, proprio sui Colli tortonesi.

Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi saranno sulle colline di Tortona, dove il Piemonte confina con Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, in un territorio di paesaggi collinari armoniosi e tradizioni agricole. Attraverseranno valli ancora selvagge come la Val Borbera e borghi storici come Tortona, Volpedo e Castellania. Luoghi legati a personaggi che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura italiana.

Durante il viaggio alla scoperta dei Colli tortonesi, i conduttori conosceranno i prodotti tipici del territori grazie ai racconti di giovani imprenditori agricoli: il vino Derthona Timorasso, il formaggio Montebore, il salame nobile del Giarolo e le pesche di Volpedo.

Visiteranno borghi e cittadine che hanno dato i natali a personaggi famosi: Tortona e Pontecurone, legati alla figura di Don Orione; Volpedo, il paese natale del pittore Giuseppe Pellizza autore de “Il Quarto Stato”; Castellania, terra di Fausto Coppi, il Campionissimo del ciclismo italiano.

Anche la musica sarà protagonista del viaggio di Peppone, Fabio e Margherita. In questa terra di confine, in cui si incontrano quattro regioni e quattro province, i tre conduttori balleranno al suono del piffero e della cornamusa e si sfideranno in un torneo di dialetto.

Come ogni domenica, infine, spazio alla cucina del territorio, tra piatti della tradizione come gli agnolotti e dolci tipici come i baci di dama, senza trascurare nuove proposte gastronomiche, sia dolci che salate.

Linea Verde è un programma di Andrea Caterini e di Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Marta Santella, Yari Selvetella.

Produttore esecutivo Sonia Marcantuono.

Regia di Emilia Mastroianni.



Nella foto Ufficio Stampa Rai, da sinistra: Fabio Gallo, Margherita Granbassi e Peppone Calabrese