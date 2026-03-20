Serravalle Scrivia – Si è conclusa con un arresto l’operazione condotta dai Carabinieri presso il locale villaggio commerciale, nell’ultimo fine settimana di saldi invernali. Una donna è stata sorpresa a sottrarre capi di abbigliamento in un punto vendita di un noto marchio di lusso specializzato in vestiario sportivo. Approfittando del notevole afflusso di clienti che affollavano la galleria, la donna ha rimosso i dispositivi antitaccheggio da alcuni prodotti, per poi occultare la merce all’interno di una borsa appositamente schermata con fogli di alluminio; tecnica comunemente impiegata per eludere i sistemi di rilevamento elettronico posti ai varchi d’uscita.

Il personale addetto alle vendite, accortosi della manovra sospetta, ha richiesto l’intervento della vigilanza privata e ha contattato il 112. Una pattuglia dei Carabinieri, già impegnata in un servizio di vigilanza appiedata tra i viali del villaggio commerciale, è intervenuta tempestivamente bloccando la donna subito dopo l’uscita dall’esercizio.

Sul posto era inoltre presente il presidio della Stazione Mobile dei Carabinieri, predisposto per garantire la sicurezza durante le giornate di maggiore affluenza.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva all’interno della borsa schermata. I capi di abbigliamento, non danneggiati dall’azione della donna, sono stati restituiti al responsabile del negozio, contestualmente alla formalizzazione della denuncia.

La donna è stata quindi arrestata e giudicata con rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di allontanamento dal Comune di Serravalle Scrivia.